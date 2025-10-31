Bursa'da Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Bursa Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezinin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Göktaş, Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'taki pilot uygulamanın ülke geneline yayılacağını söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Bursa Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'nin açılış töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo March katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen açılışta ailenin önemine vurgu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında şunları kaydetti:

'Çocuklarımız merkezimizde oyunla öğrenmeyi, duygularını ifade etmeyi, paylaşmayı ve keşfetmeyi öğrenecektir. Burada çeşitli faaliyetleri deneyimleyecekler. Uzmanlarımız, her çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini izleyerek potansiyelini en iyi şekilde çıkarmasına destek olacak. Aileler ise çocuklarının gelişiminde aktif bir rol üstlenecek. Aynı zamanda doğru iletişim, güçlü bağ ve bilinçli ebeveynlik konusunda destek alacaklar. Merkezimiz, sevgiyle büyüyen çocuklar, farkındalıkla güçlenen ailelerimiz ve umutla şekillenen toplumumuz için güçlü bir başlangıç olacak. Ben Bursa Erkencilik Erken Çocukluk Gelişim Merkezi'nin şehrimize, ailelerimize ve bu ülkeye sunduğu katkıları vurgulamak istiyorum.

Kıymetli misafirler, erken çocukluk dönemi bir insanın hayatındaki en küçük ama en kıymetli evredir. Bir çocuğun dünyayı tanıdığı, kalplerinin şekillendiği güven duygusunun temellerinin atıldığı yıllardır. Bu yıllarda atılan her adım, duyulan her söz, kurulan her bağ, bir ömür boyu taşınır. Bu dönemde çocuğa sunulan sevgi, ilgi ve rehberliğin en güçlü kaynağı ailedir. Çünkü bir çocuğun gelişim yolculuğu önce ailede başlar. İşte bu nedenle diyoruz ki çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu ailesini güçlendirmektir. Bu yeni adım, tam da bu anlayıştan doğdu. Amacımız, gelişiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğumuza en erken dönemde ulaşmak. Bunu, ailenin merkezde olduğu bir anlayışla birlikte öğrenerek gerçekleştireceğiz.

Bu sistemde, çocuklarımızın ailelerinin ve yakınlarının her alanda yanında olacağız. Bu amaçla, Haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta erken çocukluk gelişimi üzerine ailelerimizle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Hedefimiz, bu modeli ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmek. Şimdilik bu dört merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarda 115 çocuğa ve ailesine ulaştık. Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenler tarafından geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılmaktadır. Biz de, başarısı dünyaca kabul edilen bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu doğrultuda aileyle birlikte hangi adımları atabileceğimize karar veriyoruz. Ardından yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Kimi zaman aileler merkezimize geliyor, kimi zaman biz onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bazen de telefonda görüşüyoruz. Fakat her koşulda aileyle sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Çocuklarımızın neleri başarabildiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu birlikte değerlendiriyoruz. Bir sonraki adımı da yine birlikte kararlaştırıyoruz. Çünkü bu yol el ele yürütülecek. Biliyoruz ki erken müdahale alanına yapılan her yatırım, sadece bir çocuğun değil, bir ailenin ve nihayetinde bütün bir toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Zamanında verilen her desteğin gelecekte paha biçilmez bir toplumsal gelişim ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inanıyoruz.

Çok değerli misafirler, her çocuk keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir dünyadır. Bazen bu dünyayı anlamak için biraz daha zamana ve desteğe ihtiyaç olabilir. Bizim görevimiz, o dünyaya sevgiyle dokunmak, her çocuğun potansiyelini fark etmek ve en doğru şekilde desteklemektir. Her çocuğun kendi sesiyle büyümesine, kendi yolunu güvenle bulmasına eşlik etmektir. Bunu da ailelerle el ele vererek gerçekleştirebiliriz. Aileyi yalnız bırakmadan, sadece yönlendiren değil, aileyle birlikte yürüyen bir anlayışla. Bakanlığımız, her hizmetin odağında aileyi koymaktadır.' dedi