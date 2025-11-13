Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla yaklaşık bin şoföre üç günlük eğitim programı başlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma standartlarını yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için kapsamlı bir eğitim programı başlattı. BESOT Konferans Salonu'nda başlayan 'Sürücü ve Sürücü Davranışları Eğitimi' programına, Manisa merkez ve ilçelerindeki kooperatifler ile MANULAŞ bünyesindeki yaklaşık bin şoför katılıyor.

3 gün sürecek eğitimlerde, sürücülere hizmet standartları, etkili iletişim, trafik kurallarına hassasiyet ve nezaket odaklı davranışlar gibi konularda bilgiler aktarılıyor. Programın ilk gününe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Kurul Başkanı Engin Ermiş, kooperatif başkanları ve şoförler katıldı.

Açılışta konuşan Daire Başkanı Hüseyin Üstün, yapılan çalışmaların somut etkilerini paylaştı: 'Kasım ayında devreye aldığımız ULAKBEL sistemi sayesinde, sosyal medya ve belediyemize gelen şikayetleri anlık takip ediyoruz. Bu disiplinli yaklaşım sonucunda toplu taşıma şikayetlerinde gözle görülür bir düşüş yaşadık. Vatandaş memnuniyetimiz ise yüzde 40'lardan yüzde 46 seviyelerine yükseldi.'

Başkan Üstün ayrıca, hizmet kalitesinin sadece davranışlarla sınırlı olmadığını, fiziki altyapının iyileştirilmesine de öncelik verdiklerini belirtti. Özellikle engelli yolcuların otobüslere rahat erişimi için gerekli düzenlemelerin öncelikli olarak yapılacağını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, sürücülere stres yönetimi, öfke kontrolü, müşteri odaklı hizmet ve trafik güvenliği konularında eğitim verildiğini anımsatarak, halkın daha konforlu ve saygılı bir toplu ulaşım hizmeti alması için var gücüyle çalışmaya devam edileceğini belirtti.