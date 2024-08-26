Bursa’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerine yönelik "Eğitim Kurumu Yöneticileri Gelişim Semineri" Nilüfer Şehitler Ortaokulu'nda başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim kurumu yöneticilerine yönelik gelişim semineri başladı.

Programa Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri ve okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu konuşmasında, öğrenciyi motive etmek, güzel temennilerle, onlara iyi dersler dileyerek, "Başlamak sizin ilk değerlendirdiğiniz potansiyel ve fırsattır. Yönetici olarak bir okula başladığınızda veli, öğretmen ve öğrenci sizin için beyaz bir sayfa açar. Vatandaşın memnuniyetini mutluluğunu, çocuğun varoluşunu destekleyin, besleyin. Çünkü bu bir ekip işi. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de bize emanet. Onların motivasyonu, onların değerli ve kıymetli hissedildiği bir alanda çalışma istekleri ve çalışmaları siz okul müdürlerimizin liderliğine emanet edilmiş bir durum. Okullarımızda güven ortamını inşa etmeliyiz. Dolayısıyla bizim en büyük sermayemiz oluşturduğumuz güvendir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni müfredatımızda öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Yeni müfredatımız, temelinde beceri eğitimi yer alan bir yapı oluşturularak sadeleştirilmiştir. Yeni müfredat, çocukların oynamasını, okumasını ve sosyalleşmesini desteklerken, günümüzün gerektirdiği kavramlarla güncellenmiştir. Bursa’daki eğitime yön veren tüm yöneticilere başarılar diliyor ve emekleri ile fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Üç gün sürecek seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Millî Eğitim Mevzuatı, Protokol, İletişim ve Liderlik, Okul Güvenliği, Finansal Kaynakların Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Dijital Beceriler gibi konularda eğitimler verileceği öğrenildi.