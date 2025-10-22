Bursa'da kuraklık dolayısıyla barajlardaki su seviyesi kritik düzeye inmesi ardından bir süredir BUSKİ'nin 100 bin metreküp su tasarrufu hedefiyle başlattığı planlı su kesintileri için 22-28 Ekim arasında uygulanacak yeni kesinti takvimi açıklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle azalan su kaynakları ve düşen baraj doluluk oranları sebebiyle 22-28 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, su kesintileri merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak ve günlük 12 saati geçmeyecek şekilde yapılacak. Uygulamanın amacı, günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlamak.

BUSKİ, kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceğini belirterek, hayati hizmetlerin kesintisiz devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Vatandaşların su kullanımı konusunda daha duyarlı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenirken, detaylı kesinti programına BUSKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.