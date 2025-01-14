Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda düzenlenen başarı ve motivasyon kampı, gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Başarı ve Motivasyon Kampı'nda eğitim oturumları, ilham verici konuşmalar ve sosyal aktiviteler yer alıyor.

17 ilçeden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda düzenlenen programlarda, üniversite sınavı öncesi gençler hem dinleniyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde sınava hazırlık çalışması yapıyor. Eğitim dönemi boyunca her hafta sonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kampın bu haftaki konukları, Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Yaklaşık 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kampın ilk gününde üniversite sınavında stres yönetimi ve ders çalışma ile ilgili konular üzerine eğitim verildi.

Kampın ikinci gününde ise problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verildi. Ayrıca kampta çeşitli etkinlikler düzenlenerek gençlerin keyifli zaman geçirmesi sağlandı.