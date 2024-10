Bursa’da “Dağ Bölgesi”nden yetişip, iş hayatındaki başarılı iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, dağ bölgesinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantı düzenlediBURSA (İGFA) - BUDSİAD, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği üye buluşmalarıyla çalışma ve hedeflerini masaya yatırıyor. Geleneksel olarak düzenlenen genişletilmiş istişare toplantılarının ikincisi, dernek üyesi Arif Doğru’ya ait Keles Gököz Natural Park’ta gerçekleştirdi.

Toplantıya, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, önceki dönem AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, akademisyen avukat İdris Kaydul, BUDSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

“BÖLGEMİZİN VE BURSAMIZ’IN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ”

Açılışta konuşan BUDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, dağ bölgesine, Bursa’ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmak için çalışan, üreten, yöre kökenli iş insanları olarak örnek bir birliktelik sergilediklerini söyledi. Bölgelerinin ve Bursa’nın her alanda kalkınması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, “Tarihi ve doğası ile Bursa’nın gözdesi dağ bölgesinin insanı olarak hep birlikte fikir ve gönül birliği yaptık ve çok önemli bir misyonu üstlendik. Bölgemizin ve Bursamız’ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile destekleriyle bizlere güç veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise, ilçeye hizmet için yaptıkları çalışmaları anlatarak, Keles’in hak ettiği şekilde tüm potansiyelleriyle kalkınması için yöre halkının talep ve görüşleri doğrultusunda projeler ürettiklerini anlattı. Bölgede yetişerek, Bursa’ya mal olan iş dünyası temsilcilerinin BUDSİAD çatısı altında buluşmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Doğru, “Kelesimiz’e, dağ bölgemize ve Bursamız’a hizmet yolunda çalışmalarınız ve bizlere vereceğiniz destek en büyük gücümüz olacaktır” diye konuştu.

Programda söz alan Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da, dağ bölgesinin kültürü ve potansiyelleri ile Bursa’ya güç verdiğini söyledi.

“Çalışkan ve üretken insanımız yalnızca bölgemizi değil, Bursamız’ı ve ülkemizi de güçlendiriyor" diyen Prof. Dr. Tatlıoğlu, "Birbirinden değerli iş dünyası temsilcisi arkadaşlarımızı bir arada gönül ve iş birliği içerisinde görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu birliktelikten yöremiz ve Bursamız adına çok güzel çalışmalar, projeler çıkacağına eminim, fikren ve kalben her zaman yanınızda olacağım.Yöremiz ve Bursanız adına atılan her adım,yapılan her çalışma önemli.Bu güzel yörenin çalışkan insanları örnek işlere imza atmaya devam edecektir” dedi.