Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalyelerin partilere göre dağılım ise şöyle:

106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP'nin 41 üyesi var.

Seçim öncesi AK Parti'nin adayı netleşti. AK Parti, başkanvekilliği için aynı zamanda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba ismini belirledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkanvekilliği seçimine çevrildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi AK Parti'nin adayı Şahin Biba oldu. Seçim 9 Nisan'da belediye meclisinde gerçekleştirilecek.

