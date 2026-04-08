Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi AK Parti'nin adayı Şahin Biba oldu. Seçim 9 Nisan'da belediye meclisinde gerçekleştirilecek.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkanvekilliği seçimine çevrildi.
Seçim öncesi AK Parti'nin adayı netleşti. AK Parti, başkanvekilliği için aynı zamanda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba ismini belirledi.
Biba'nın Bursa Büyükşehir'in 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak olağanüstü belediye meclisinde yapacağı seçimlerde CHP'nin adayıyla yarışması bekleniyor.
106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP'nin 41 üyesi var.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalyelerin partilere göre dağılım ise şöyle:
- AK Parti: 50
- CHP: 41
- MHP: 8
- İYİ Parti: 3
- BBP: 1
- Yeniden Refah Partisi: 1
- Türkiye İttifakı Partisi: 1
- Bağımsız: 1