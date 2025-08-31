Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını Tarihi Bina’dan Millet Bahçesi’ne fener alayı yürüyüşü ve Göksel konseriyle coşkuyla kutladı. Başkan Mustafa Bozbey, “30 Ağustos, özgürlük ve bağımsızlıktır. Bu zafer, vatanımızı armağan etti” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fener alayı yürüyüşüyle kutladı.

Tarihi Bina önünden Millet Bahçesi’ne kadar süren yürüyüşe katılan Bursalılar, ellerinde bayraklarla coşkuyla yürüdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yürüyüşte yaptığı konuşmada, “30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği bir zaferdir. Bu zafer olmasaydı, Bursamız işgalden kurtulamaz, Cumhuriyetimizin temelleri atılamazdı. 30 Ağustos, özgürlük, bağımsızlık ve millet olma bilincidir. ‘Ordu yok’ dediler, ‘kurulur’ dedi; ‘para yok’ dediler, ‘bulunur’ dedi; ‘düşman çok’ dediler, ‘yenilir’ dedi ve dediğini yaptı. Bu büyük zafer, kanla ve inançla kazanıldı” dedi.

Bozbey, Bursalıların yüksek katılımla bayrama sahip çıktığını vurgulayarak, “Sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki Bursalıyız, iyi ki Cumhuriyetin çocuklarıyız” diye konuştu.Başkan Bozbey, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri minnetle anarak, “Bu mirası korumaya devam edeceğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Program, Göksel’in Millet Bahçesi’nde verdiği konserle devam etti.