İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevleri yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesi Kestelli Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 1. katında bulunan çöp yığınında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 1 merdivenli araç, 1 tonaj araç ve 1 AKS araç ile sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, binada bulunan 2 vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye aldı.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı belirlendi.