İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevleri yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesi Kestelli Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 1. katında bulunan çöp yığınında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 1 merdivenli araç, 1 tonaj araç ve 1 AKS araç ile sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, binada bulunan 2 vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye aldı.

Yangınzedelere 281 yeni konut... Temeller atıldı
Yangınzedelere 281 yeni konut... Temeller atıldı
İçeriği Görüntüle

Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı belirlendi.

Kaynak: İGF