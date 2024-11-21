Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklara yönelik unutulmaz bir festival düzenlendi.BURSA (İGFA) - 20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından ‘Dünya Çocuk Hakları Festivali’ düzenlendi. Kent Meydanı Atatürk Heykeli önünde buluşan yüzlerce anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi, ellerinde çocuk haklarına dikkat çeken döviz ve pankartlarla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ne yürüdü.

Merinos Fuaye Alanı’nda Bando Takımı’nın gösterisiyle başlayan buluşmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, aileler ve öğretmenler de çocuklara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, en değerli varlığımız olan çocuklarımız için anlamlı bir program düzenlediklerini söyledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün herkese sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığını belirten Mehmet Yıldız, “Her çocuk sağlıklı bir çevrede büyümeyi, kaliteli eğitim almayı, sevgiyi, güveni, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak yaşamayı hak ediyor. Bu hakların korunması ve çocukların sağlıklı birey olarak yetişmesi için el ele vererek çalışmak zorundayız. Her alanda çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanları açmak için kararlıyız. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir Bursa hayal ediyor, bu doğrultuda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar, bizim umudumuz, ışığımız ve geleceğimizsiniz. Dünya sizin gülüşlerinizle güzel” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, tüm dünya çocuklarının doğuştan sahip olduğu veya olması gerektiği hakların korunmasının, tüm ülkelerin üzerine titremesinin, ortak çaba sarf edilmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, çocuk haklarının yalnızca birer metin ya da yasa maddesi olmadığını dile getirdi.

Her çocuğun eşit şekilde sevgi görmesini, eğitim görmesini, sağlık hizmetinden yararlanmasını, güvenli çevrede büyümesini, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini, şiddetten uzak yaşam sürmesini güvence altına alan evrensel bir madde olduğunu anlatan Vatansever, “Ne yazık ki dünya genelinde milyonlarca çocuk hala açlık, yoksulluk, savaş, eğitim hakkından mahrumiyet ve istismar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Her çocuk, dünyayı değiştirebilecek birer ışık ve potansiyele sahiptir. Mutlu ve sağlıklı çocuklar, huzurlu ve güçlü toplumun temelidir. Bizlerin haklarını korumak insani bir sorumluluktur. Bizlerin yüzündeki gülümsemeyi daim kılacak bir dünya diliyorum” dedi.