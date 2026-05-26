CHP Bursa'nın Merinos Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma programına İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve çok sayıda isim katıldı. Programda 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal adına hazırlanan temsili mezar taşlarıyla protesto gerçekleştirildi.

Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA) - CHP'nin Bursa'daki geleneksel bayramlaşma programı Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Mustafakemalpaşa Şükrü Erdem, İYİ Parti Bursa Millet Selçuk Türkoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP İlçe Başkanları, protokol ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in posterleriyle sahneye çıkan Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı konuşmada, 2023 seçimleri sonrası gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'a dikkat çekerek partinin değişim sürecine girdiğini ve yeniden seçmenle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Başkan Yeşiltaş, CHP'nin son seçimlerde uzun yıllar sonra birinci parti konumuna geldiğini belirterek, bu durumun ardından partisine yönelik siyasi baskıların arttığını savundu.

Bu arada bayramlaşma programında ise dikkat çeken bir protesto yaşandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yer aldığı temsili mezar taşları sahneye bırakılarak protesto edildi.