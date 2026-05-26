İpsala'nın bağrından çıkan genç yetenekler, ulusal düzeydeki başarılarının ardından artık sınırları aşarak dünya podyumlarında boy gösteriyor. Ekranların aranan yüzü haline gelen Sarpdere köyünden Sümeyye Aydoğan, sinema ve moda dünyasının kalbinin attığı en prestijli organizasyonda Trakya'nın gururu oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'ya bağlı Sarpdere Köyü'nden olan ve son olarak NOW TV'nin iddialı yapımı 'Yeraltı' dizisinde Sultan karakteriyle fırtınalar estiren 27 yaşındaki genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, dünya sahnesine çıktı.

Genç yıldız, bu yıl 79'uncusu düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında marka elçisi olduğu dev mücevher markasının tasarımlarıyla göz kamaştırdı.

Trakya'dan çıkan genç yeteneklerin küresel başarıları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türk televizyon dünyasındaki başarılı oyunculuğu ve zarafetiyle adından sıkça söz ettiren İpsalalı oyuncu Sümeyye Aydoğan, sinema dünyasının en görkemli buluşma noktası olan Cannes Film Festivali'nde uluslararası basının ve moda otoritelerinin odağı haline geldi.

DÜNYA DEVİNİN YENİ YÜZÜ OLDU

Paris merkezli lüks mücevher markası Messika'nın yeni marka elçisi seçilen Sümeyye Aydoğan, bu ortaklığın ardından ilk kez Cannes kırmızı halısında dünya basınının karşısına çıktı. Kırmızı elbise tercihiyle cesur ve asil bir duruş sergileyen genç oyuncu, görünümüyle uluslararası moda sahnesine de çok güçlü bir giriş yaptı.

Fransa sahillerinde Türk televizyonunun parlayan yıldızı olarak boy gösteren Aydoğan, Messika imzalı göz alıcı takılarıyla adeta büyüledi. Beyaz altın üzerine özenle yerleştirilen nadide armut kesim pırlantalardan oluşan özel tasarım yüzük ve kolye takımıyla kameralara poz veren İpsalalı güzel, festivalin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.

Sarpdere Köyü'nden Cannes kırmızı halısına uzanan bu büyüleyici başarı hikayesi, hem İpsala'da hem de tüm Trakya'da büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı.