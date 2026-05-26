Edirne genelinde ve Keşan özelinde kamu yatırımlarının hızlandırılması, devam eden projelerin mevcut durumunun analiz edilmesi amacıyla mülki idare ile iktidar partisi temsilcileri arasında üst düzey bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne kurmayları, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Belgin İba, İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural ve Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir'in yer aldığı heyet, il genelinde ve Keşan'da yapımı süren projeler ile planlanan yeni yatırımlar hakkında Vali Sezer ile istişarede bulundu.

KEŞAN VE EDİRNE PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaret kapsamında; Bölgede ulaşımdan tarımsal altyapıya, çevre yatırımlarından sosyal tesislere kadar yapımı hızla devam eden kamu çalışmalarının son durumu değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte bölge halkının hizmetine sunulması planlanan yeni vizyon projeler hakkında Vali Sezer ile karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında teşkilat adına yapılan değerlendirmede, Edirne'nin ve Keşan'ın hak ettiği yatırımları zamanında alabilmesi adına mülki idare ile tam bir uyum ve eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edileceği vurgulandı. Vali Yunus Sezer de AK Parti heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, şehrin kalkınması adına yürütülen tüm projelerin yakından takipçisi olduklarını ifade etti.