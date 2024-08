Bursa'da Ata Bulvarı'ndan Çalı'ya doğru gidişte yer alan kavşak, mühendislik hatalarından dolayı sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehdit ediyor.BURSA (İGFA) - Üç şeritli yolun, kavşağı geçtikten sonra iki şeride düşmesi, araçların sıkışmasına neden olurken kazalara da davetiye çıkarıyor. Ortalama hızla seyreden sürücüler, kavşağı fark edemediklerinde kazalar yaşanıyor.

Yakın zamanda kavşağa yerleştirilen trafik lambaları da bu sorunu çözemiyor. Vatandaşlar, kazaların önüne geçilebilmesi için bu kavşağın kaldırılmasını talep ediyor.

Çalı Yolu'ndaki sorun yalnızca kavşaktan ibaret değil, Bursa-Çalı Yolu üzerinde çalışmalarına başlanan ancak uzun süredir tamamlanamayan kaldırımlarda, yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda, yaya güvenliği adeta hiçe sayılıyor. Can güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirten vatandaş, “İşe giderken her gün buradan yürüyorum. Can güvenliğimiz yok. Yerel seçimlerde kaldırım çalışmaları durdu yani neredeyse 5 aydır hiçbir çalışma yapılmıyor. Ne olacak bu kaldırımların hali?” dedi.

TAKLA ATANLAR, KALDIRIMA VURANLAR…

Çalı Kavşağı’nda iş yeri bulunan bir işletmeci, bu kavşakta sık sık kazaların yaşandığına dikkat çekerek, “Bu kavşakta hep kazalar oluyor. Takla atanlar, kaldırıma vuranlar… Aydınlatmalar ve trafik ışıkları konuldu, biraz daha güvenli hale geldi fakat yine kazalar olmaya devam ediyor. Kavşakta bir mühendislik hatası var, yol bir anda 3 şeritten 2 şeride düşüyor ve yol daralıyor. Ortada kalan araçlar sıkışıyor, geçen bir tır burada aracı sıkıştırdı, dönüşlerde sorun yaşanıyor. Ataevler’den Çalı’ya gelen araçlar hızlı geliyor ve kavşağa ya da kaldırıma çarpıyorlar.” ifadelerini kullandı.