Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözündeki sorumluluk ve inançla, eğitimin her alanında önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama yemeğinde buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama yemeği düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Bursa Yuvam, Hayat Boyu Öğrenme ve YKS kurslarında görevli öğretmenler katıldı.

Türkiye'nin geleceğine yön veren, çocukların hayatına umut tohumu eken öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, yalnızca bir hatırlatma değildir. Cumhuriyetimizin geleceğini sizlere emanet ettiğinin açık bir göstergesidir. Bizler de bu emanetin ağırlığını, sorumluluğunu ve kutsallığını çok iyi biliyoruz. Dünya hızla değişiyor. Eğitim sistemleri dönüşüyor. Ancak çocuklarımızın ruhunu gören, onları anlayan, sevgisiyle yol açan öğretmenlerimizin yerini hiçbir şey tutamaz. Öğretmenlik bir meslekten çok daha fazlasıdır. Geleceği şekillendirme cesaretidir. Kalbe dokunma sanatıdır. Yol göstericiliktir. Karanlığa yakılan ışıktır' dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini, her çocuğun eşit koşullarda eğitim almasını ve öğretmenlerin yanında durmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın geleceğine dair kurduğumuz her hayalde; öğretmenin emeği, öğrencinin umudu ve eğitimde adalet inancımız bize yol göstermektedir. 24 Kasım bir minnet, farkındalık ve hatırlama günüdür. Hepimizin hayatında bir öğretmenin izi vardır. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Varlığınız bu kente güç katıyor' diye konuştu.

Kutlama yemeğinde Kent Orkestrası sahne alırken, günün anısını pasta kesildi.