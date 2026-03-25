Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 65 bin adet doldurulmuş sigara ve on binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Osmangazi ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait araç ve işyerinde yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Operasyonda; 65 bin adet tütün basılmış sigara (tepsi sigara), 2 bin 79 paket sahte veya yabancı bandrollü sigara, bin 837 paket bandrollü sigara, 50 bin adet bandrolsüz makaron, 10 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2036730036514939187

Jandarma yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.