İletişim Başkanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir çevre ve iklim medya turu düzenledi. İlki 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen medya turunun ikinci ayağı, Hatay ve İstanbul oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' başlıklı organizasyona; İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Japonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 12 ülkeden davet edilen 18 yabancı basın mensubu katılım sağladı.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına aktarıldı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Hatay'da düzenlenen 'Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı' kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüştü. Bu görüşmede asrın inşasının en anlamlı örneklerinden biri olan Hatay'da yürütülen çalışmaları, şehircilik politikaları ve Türkiye'nin COP31 vizyonu uluslararası basın mensuplarıyla paylaşıldı. Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edildi. Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirildi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı ziyaret edildi.

COP31 Zirvesi'ne kadar 4 ayrı basın turunun daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.