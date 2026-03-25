ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere yönelik destekler sürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, fonun hayata geçirildiği 2023 yılından bu yana toplam 132 bin 688 gence kredi desteği sağlandığını belirterek, evlilik süreçlerine katkı amacıyla verilen toplam destek tutarının 10 milyar 734 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Aile kurumunun güçlendirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, fonun Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiğini ve 81 ilde uygulandığını söyledi.

Destek kapsamında, başvuru şartlarını sağlayan çiftlerden 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olanlara ise 200 bin lira kredi veriliyor. Krediler 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olarak sunuluyor. Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay erteleniyor.

Gelir kriterinin de güncellendiğini belirten Göktaş, başvuru şartındaki gelir sınırının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini kaydetti. Fon kapsamında bugüne kadar desteklenen 8 bin 20 çiftin 8 bin 113 çocuğunun dünyaya geldiğini aktaran Göktaş, yalnızca maddi destek değil, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunduklarını belirtti. Bu çerçevede 163 bin 126 gence rehberlik hizmeti verildiği bildirildi.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların internet üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla yapılabildiği belirtildi.