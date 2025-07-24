Kocaeli'de İzmit Belediyesi, halkı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga etkinliklerine Yahya Kapan Gülümse Kafe bahçesinde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Nefes Al İzmit” sloganıyla halkı sağlıklı yaşama, doğru nefes alma tekniklerini öğrenmeye ve fiziksel ile ruhsal gelişim sağlamaya teşvik ediyor. Bu doğrultuda düzenlenen ‘Nefes Al İzmit’ adlı yoga programı, Gülümse Kafe bahçesinde gerçekleştirildi.

Programda, yoga eğitmenleri Okulum Orman kurucusu Sevda Kirli Yıldırım ve Dharma Studio kurucusu Betül Aka, katılımcılara nefes teknikleri ve yoga hareketleri üzerine eğitim verdi.

İLERLEYEN SÜRETÇE DEVAM EDECEK

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, beden ve zihin sağlığına katkı sunan uygulamalar öne çıktı. Yoga ve nefesin bir araya geldiği etkinlik, önümüzdeki süreçte devam edecek.