Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde zabıta birimlerinin yöneticileri ve personelleriyle bir araya geldi. Telsiz aracılığıyla sahadaki zabıta personeline anons yaparak yıl dönümünü kutlayan Başkan Bozbey, teşkilatın çalışmalarında her zaman destekçi olacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1–7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler, Atatürk Heykeli’ne çelenk sunulması ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, Acemler Yerleşkesi’nde bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek telsiz aracılığıyla sahadaki personele seslendi.

Başkan Bozbey, teşkilatın 199. yıl dönümünü kutladı ve personellere görevlerinde başarılar diledi. Ardından, BUSKİ Hizmet Binası’nda 17 ilçenin zabıta müdürünü kabul eden Başkan Bozbey, zabıta teşkilatını güçlendirmek ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunabilmek adına teşkilatın bünyesine katılan sekiz yeni aracı hizmete aldıklarını duyurdu.

“HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Toplu fotoğraf çekiminin ardından zabıta personeline hitap eden Başkan Bozbey, “Bursa’da düzeni sağlayan ve olumsuzlukları ortadan kaldıran arkadaşlarımız kent adına çok önemli görevler üstleniyor. Zabıtamız, Bursalıların şikâyetlerine kulak verip zamanında çözüm üretmek konusunda büyük bir sorumluluk taşıyor. Çabaları için tüm personele teşekkür ederim” diye konuştu.

Kent genelindeki seyyar tezgahlara ve işgallere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, “Bursamızda bu tip olumsuzluklara asla izin vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Kentimiz, insanlar içindir. Yollar, insanlara hizmet eden alanlardır. Ayrıca deniz, göl ve sahil kenarlarının işgaline de asla izin veremeyiz. İnsanların kentimizin sokaklarında huzurla zaman geçirebilmeleri, yürüyüş yapabilmeleri için bu alanlarda sağladığımız düzenin korunması gerekiyor. Diğer yandan esnafımız faturasını, vergisini ödeyerek geçimini sağlamaya çalışırken birileri gelip onların ekmek teknesinin önüne tezgâh kuramaz. Buna asla müsaade edemeyiz.” diye konuştu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

Olası bir haksızlık veya olumsuzluk durumda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman zabıta personelinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, ‘’Hiç merak etmeyin. Önceliğimiz insanca davranarak, güler yüzlü ve nazik bir şekilde kişilere yaptıkları yanlışı anlatıp düzeltmelerini sağlamak. Bu konulardaki hassasiyetinizi biliyoruz. Kent ve kentli adına yürüttüğünüz bu hizmette hukuki her konuda yanınızda olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Zabıta Teşkilatı’nın 199. yılı tekrar kutlu olsun” dedi.