Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Komitesi liderliğinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (USEM) paydaşlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Bakımcı Okulu” eğitimi başladı.BURSA (İGFA) -Sanayide bakımcı personel eksikliği hisseden firmaların ihtiyaçlarını gidermeye dönük çalışma ile 8 hafta, haftada 2 gün ve toplam 144 saat süren bir eğitim programı hayata geçirilecek.

Eğitim programının başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, üniversite-sanayi işbirliğinin istenilen noktada olmadığını ifade ederek, bunu ilerletmek istediklerini söyledi. Küçükkayalar, eğitime katılanların daha donanımlı hale geleceklerine inandıklarını belirterek, eğitimlerin devamının geleceğini ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Mehmet Karahan da BUSİAD’la işbirliğini artırarak sürdürmek isteğinde olduklarını kaydetti.

BUSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında düzenlenen “Bakımcı Okulu” protokolüne BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, USEM Müdürü Dr. Şükrü Dokur ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından imzalandı.

Farklı sanayi kuruluşlarından 12 kişinin katıldığı eğitimde katılımcılara, bir yandan BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve sanayide eğitmen ve danışman olarak görev almış tecrübeli isimler tarafından eğitim verilecek.

Eğitim sırasında katılımcılara, “Temel elektrik bilgisi, devre şemaları okuma eğitimi, temel seviye pnömatik eğitimi, temel seviye elektropnömatik, temel seviye hidrolik eğitimi, temel seviye elektro hidrolik eğitimleri, endüstriyel elektrik /kumanda teknikleri eğitimi, algılayıcılar ve sinyal işleme, pnömatik sistemlerde bakım ve arıza arama, hidrolik sistemlerde bakım ve arıza arama, temel seviye Tia Portal Siemens S7 1200 PLC ve uygulamalar, Asenkron motor ve sürücüleri eğitimi, yağlama teknikleri, elektrikte güvenlik” konular teorik ve uygulamalı olarak anlatılacak.