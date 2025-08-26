Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, avcılığa açık kum şırlanı ve kara midye izleme alanlarının koordinat ve istasyon bilgilerini duyurdu. Kurşunlu, Esence, Gemlik, Yeniköy, Narlı, Tirilye ve Kumyaka’da belirlenen alanlar, avcılık ve yetiştiricilik için sınıflandırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Avcılık ve Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı” kapsamında, Bursa sınırlarında avcılığa açık kum şırlanı (Donax trunculus) ve kara midye (Mytilus galloprovincialis) izleme alanlarına ait koordinat ve istasyon bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bursa’nın sahil bölgelerinde çift kabuklu yumuşakça üretiminin düzenlenmesi ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla yapılan sınıflandırma ile müdürlük, belirlenen alanlarda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin talimata uygun şekilde yürütülmesini ve numune alımlarının düzenli yapılmasını sağlaması hedeflendi.

Müdürlük tarafından açıklanan istasyon bilgileri şöyle: