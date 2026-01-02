Mardin'in Yeşilli ilçesinde, minibüs ücretlerine yapılan zam vatandaşlardan büyük tepki çekti. Daha önce 35 TL olan Mardin-Yeşilli arası yolcu taşıma ücreti, 10 TL zamla 45 TL'ye yükseldi. Yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bu hatta uygulanan zam, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde minibüs ücretlerine yapılan zam, vatandaşların tepkisini beraberinde getirdi. Daha önce 35 TL olan Mardin-Yeşilli arası yolcu taşıma ücreti, 10 TL'lik artışla 45 TL'ye çıkarıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik mesafe için uygulanan zam, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ilçe sakinlerini isyan ettirdi.

Zammın fahiş olduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi toplu taşıma hatlarının Yeşilli'ye de uzatılmasını talep etti.

Yeşillili sakinler, Ömerli ilçesinin Mardin merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen büyükşehir minibüsleriyle 25 TL'ye ulaşım sağlandığını hatırlatarak, 'Mardin'e yalnızca 10 kilometre mesafedeki Yeşilli'de 45 TL ödemek zorunda kalıyoruz. Bu adaletsiz bir durum' ifadelerini kullandı.

Bir aile için ulaşım maliyetinin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan vatandaşlar, '5 kişilik bir ailenin gidiş-dönüş ulaşımı 225 TL'yi buluyor. Vatandaşın alım gücü kalmadı. Sayın valimizden ve belediye başkanımızdan bu zamma müdahale edilmesini istiyoruz' dedi.

Yeşilli ilçesinin merkeze yakın olmasına rağmen büyükşehir toplu taşıma hizmetlerinden yararlanamaması uzun süredir tartışma konusu olurken, minibüs kooperatiflerinin zam kararına karşı valilik ve belediyenin devreye girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.