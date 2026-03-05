Ramazan ayının manevi ikliminde birbirinden güzel ezgiler Nevşehirli vatandaşlarla buluştu.

NEVŞEHİR (İGFA)- Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Ahmet Hakan Karagül ezgi dinletisi ile gönüller huzur buldu.

Seslendirdiği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle gönüllere taht kuran Ahmet Hakan Karagül, sevenleriyle bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen birbirinden güzel etkinlik ve programlar Nevşehirli vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ahmet Hakan Karagül Ezgi Dinletisi ile vatandaşlarımız manevi iklimi daha fazla kalplerinde yaşadı.

Diğer taraftan Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak her gün düzenlenen etkinlikler kapsamında ezgi dinletisi öncesi çocuklar için Hacivat karagöz gösterisi ile semazen gösterisi vatandaşlardan tam not aldı.