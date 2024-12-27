Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşi programına katılan Akıl Sporları Dünya Şampiyonları Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Dilek Yavaş ile Briç Kadın Milli Takım sporcuları, Bursalılarla buluşarak deneyimlerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi Akıl Sporları Çalışma Grubu iş birliğinde hazırlanan ‘Akıl Sporları Dünya Şampiyonları ve Milli Sporcularla Söyleşi’ programı, Bursa Kent Konseyi Koza Salonu’nda düzenlendi.

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Dilek Yavaş ve Briç Kadın Milli Takım sporcularının konuşmacı olarak yer aldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Kent Konseyi gönüllüleri ve sporseverler katıldı.

Bursa’da akıl sporlarına olan ilginin artması ve sporun evrensel değerlerini tanıma amacıyla hazırlanan programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Akıl Sporları Çalışma Grubu’nun ilk etkinliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akıl sporlarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Aksoy, “Bu alanda turnuvalar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu tür etkinlikler, akıl sporlarının daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sürecin kentimiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyorum” dedi.

Milli Takım oyuncusu Dilek Yavaş, son Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bu spora üniversite yıllarında başladığını vurgulayan Yavaş, başarıyı sürdürebilmek için yıllarca büyük bir azimle çalıştığını dile getirdi. Akıl sporlarında da başarılı olabilmek için çok çalışmak gerektiğini anlatan Yavaş, “Akıl sporlarının hayatımızın her aşamasında yer alabileceğini göstermek için buradayız. Yaş sınırı olmayan bir spor dalı olması, bu sporu herkes için erişilebilir kılıyor. Yediden yetmişe herkes bu sporu yapabilir ve bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

Satrancın son derece değerli ve keyifli bir spor dalı olduğunu söyleyen Yağız Kaan Erdoğmuş, daha geniş kitlelerin bu sporu öğrenip oynamasını arzuladıklarını belirtti.

Ediz Gürel ise satranç oyunun popülerleşmesini istediğini ifade ederek, “Satranç bir akıl oyunudur ve oynaması gerçekten zor bir oyundur. Satranç oyununun popülerliğinin futbola yakın olmasını elbette arzularım” diye konuştu.