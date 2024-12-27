Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Tripy elektrikli bisikletler, Sakaryalıların en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biri oldu. Şehrin cadde ve sokaklarında sık sık gördüğümüz Tripy 60 bin kullanıcıya ulaştı. Binlerce kişi bu araçla 300 bin kilometreyi aşkın mesafe kat etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan ve başladığı günden bu yana büyük bir ilgi gören Tripy elektrikli bisikletler, vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biri haline geldi.

60 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Özellikle yaz döneminde her cadde ve sokakta görülen, memnuniyetle karşılanan Tripy hizmeti devreye alındığından günden bugüne tam 60 bin kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcılar, Tripy ile 1 buçuk milyon dakikadan fazla sürede toplam 300 bin kilometreyi aşkın mesafe kat ederek şehir içi ulaşımda elektrikli bisikletleri tercih etti.Bu sayede en yoğun saatlerde trafik yüzde 4 oranında azaldı.

ÇEVRE DOSTU, PRATİK

Başlangıç ücreti 4,5 TL ve dakika başına ücreti 4,5 TL olan Tripy, çevre dostu ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.

Ayrıca “Premium” üyelik fırsatlarıyla da aylık 299 TL karşılığında üyeler, yalnızca dakikasını 1 TL gibi ücretle kullanabiliyor ve bu fiyat, 12 ay boyunca geçerli oluyor.

“TERCİH EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tripy elektrikli bisikletler, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunarak şehir içi ulaşımı daha kolay ve verimli hale getiriyor. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgi gösterdiği Tripy elektrikli bisikletler, 60 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Böylesine güzel bir ilgiden dolayı memnuniyetimizi ifade eder, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

