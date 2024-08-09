Akçalar Mahallesi, uzun süredir Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi, Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden biri olmaya devam ediyor.

Uzun süredir büyük bir değişimin yaşandığı ve köyden semte evrilme sürecinde olan mahalleye lüks konutlar inşa ediliyor.

Tarımın, hayvancılığın ve modernitenin bir arada bulunduğu Akçalar Mahallesi, Bursa’nın gözde yerleşim yerlerinden biri olmayı hedefliyor.