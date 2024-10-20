AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 2 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’de yapılacak 8. Olağan İlçe Kongresi öncesinde delegelerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu’nda gerçekleşecek olan kongre öncesi düzenlenen buluşmada, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve kuruluşundan bugüne AK Parti’de görev yapmış teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatının başarısının arkasında güçlü bir dayanışma ve birlik ruhu olduğunu vurguladı.

Başkan Gürkan, “AK Parti’nin başarısının en önemli dinamiklerinden biri, teşkilat içerisindeki güçlü dayanışma ve birlik ruhudur. Bu ruh, sadece bugünün değil, geçmişte görev almış tüm başkanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte hareket ederek köklenmiştir. Geçmiş dönemlerde görev yapmış ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve mahalle başkanlarımızın bir araya geldiği buluşmalar, AK Parti’nin temel değerlerine bağlılığın ve ortak hedeflere kenetlenmenin en güzel göstergesidir.” dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe ise güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan ile teşkilatın her zaman kenetlendiğini ve birlik ruhunun teşkilatın temel taşı olduğunu ifade etti. Altepe, “Bu birlik ve beraberlik, AK Parti’nin daha nice başarılarla yoluna devam etmesinin en büyük teminatıdır.” diyerek teşkilatın önemine vurgu yaptı.

İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızla birlikte gönülleri fethederek partimizi en üst seviyeye taşıyacağız. Bu süreçte teşkilatımıza emek vermiş tüm milletvekillerimize, önceki dönem ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza ve kadın-gençlik kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kuruluşundan bugüne görev yapanların yoğun katılım gösterdiği toplantıda, mahalle başkanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.