CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti saflarına katıldı. Özdemir'in parti rozeti, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

ANKARA (İGFA) - CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende Milletvekili Özdemir'e parti rozeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Rozet takma töreni, AK Parti milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören sırasında Özdemir'e partiye katılımından dolayı tebrikler iletilirken, çeşitli bakanlar, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de 'hayırlı olsun' mesajları paylaştı.

Grup Toplantısı kapsamında gerçekleşen katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları, Özdemir ile bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Ankara'da; üniversiteyi Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. 2008 yılında inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak görev aldı. 2015 yılında ise kule vinç kiralama alanında, 2020 yılında ise inşaat malzemeleri temini alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdu.

İYİ Parti'nin 2017'de kuruluşundan itibaren partiye üye oldu. İstanbul'da il ve ilçe delegeliği görevlerinde bulundu. Ümraniye'de ilçe yöneticiliği yaptı. İl bazında da görevler üstlendi. İYİ Parti Hayvan hakları, STK ve derneklerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden 1. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak seçildi. 24 Temmuz 2024 tarihinde 'İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım' ifadelerini kullanarak İYİ Parti'den istifa etti. Bir süre bağımsız kalan Özdemir CHP'ye katılırken, 17 Haziran 2026 tarihinde de CHP'den istifa etti.

İngilizce bilen Özdemir, bir çocuk annesidir.