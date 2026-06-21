Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü, Keşan ziyaretinde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Anayasa tartışmalarından CHP'deki gelişmelere, erken seçim senaryolarından dış müdahale iddialarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yapan Babaözü, '2028 seçim tarihi Türk milletiyle dalga geçmektir' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü, Keşan ziyareti kapsamında İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi süreci sert sözlerle değerlendirdi.

Türkiye'de ciddi bir yönetim karmaşası yaşandığını öne süren Babaözü, 'At izinin it izine karıştığı bir dönemdeyiz. Kimin nereden yönlendirildiği belli olmayan politikalarla ülke yönetiliyor' dedi. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Babaözü, iktidar cephesinden gelen farklı açıklamaların belirsizliği artırdığını savundu.

Türk milletinin kaderinin yabancı odaklar tarafından belirlenmemesi gerektiğini ifade eden Babaözü, dış müdahalelere karşı toplumsal direncin önemine vurgu yaparak, 'Direnç gösterildiğinde bazı planların hayata geçirilemediğini görüyoruz' diye konuştu.

Siyasetin yönünü halkın belirlemesi gerektiğini söyleyen Babaözü, vatandaşların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek, 'Türkiye'nin nasıl yönetileceğine tepeden belirlenen isimler değil, millet karar vermelidir' ifadelerini kullandı. CHP'de yaşanan gelişmelerin de sıradan bir iç tartışma olmadığını iddia eden Babaözü, 'CHP üzerinde birileri tepiniyor. Çok büyük pazarlıkların döndüğünü düşünüyorum. Ya bölmeye ya da şekillendirmeye çalışıyorlar' dedi.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un işaret ettiği 2028 seçim tarihinin gerçekçi olmadığını savunarak, '2028 seçim tarihi Türk milletiyle dalga geçmektir. Seçim en geç 2026 Kasım ya da 2027 Mart ayında yapılmak zorunda kalacaktır' ifadelerini kullandı.