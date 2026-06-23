Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yeni iş birlikleriyle güçlendirmeye devam eden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), bu kapsamda Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında 'daha sürdürülebilir kampüsler' için iş birliği protokolü imzaladı.

BURSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı tarafından sürdürülebilirlik alanında iş birliği protokolüne imza atıldı. Üç üniversite arasında imzalanan protokol ile sürdürülebilirlik çalışmalarında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak proje ve etkinliklerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ortak araştırma ve projelerin yürütülmesi, sürdürülebilirlik verilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde iş birliği yapılması, üniversite sürdürülebilirlik sıralamalarına yönelik deneyim paylaşımında bulunulması ve çevresel performansın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BEŞ YIL BOYUNCA ENERJİ, ATIK, İKLİM ÇALIŞMALARI:

Beş yıl geçerli olacak protokol kapsamında; su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadele, karbon azaltımı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yeşil kampüs uygulamaları gibi birçok alanda da ortak çalışmalar yürütülecek. Üç üniversite arasında sürdürülebilirlik konusunda ders içerikleri, eğitim materyalleri ve farkındalık programları da paylaşılacak. Protokol doğrultusunda seminerler, çalıştaylar, teknik ziyaretler ve eğitim programları düzenlenerek akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de sürdürülebilirlik çalışmalarına daha etkin katılımı sağlanacak.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sürdürülebilirliğin yükseköğretim kurumlarının en önemli sorumluluk alanlarından biri olduğunu belirterek, Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü ile bu alandaki çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini, gerçekleştirilen bu iş birliğinin, kurumsal kapasiteyi güçlendireceği gibi ortak projelerlede daha güçlü sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.