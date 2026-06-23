TSP, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyetini Taşkent'teki Beşkazan Restoranı'nda ağırladı. İbrahim ve İsmail Kadıoğlu'nun ev sahipliğindeki buluşmada, Türk şirketlerinin Özbekistan'daki başarıları ve iki ülke arasındaki ekonomik bağlar vurgulandı.

Ferhat YILDIRIM / ÖZBEKİSTAN (İGFA) - Özbekistan'ın en önemli simgelerinden biri olan ve dev kazanlarda pişirilen geleneksel Özbek pilavıyla ünlü Beşkazan'da düzenlenen organizasyon, Dünya'nın farklı coğrafyalarından gelen medya mensuplarını aynı sofrada buluşturdu.

Programda konuşan TSP Genel Müdürü İsmail Kadıoğlu, Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerindeki Oğuz ata yurtlarından gelen gazetecileri Taşkent'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

'Anavatan Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanındaki Oğuz ata yurtlarından Özbekistan'a gelen siz değerli gazeteci dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz' diyen Kadıoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi heyetinde duayen gazeteci Yavuz Donat'ın da yer almasının kendilerini ayrıca duygulandırdığını belirtti. Kadıoğlu, 'Bu organizasyonda duayen gazeteci Sayın Yavuz Donat'ın yer aldığını öğrendiğimizde Kadıoğlu Ailesi olarak çok duygulandık. Çünkü bizler vatanına, milletine ve devletine bağlı olarak yıllarca hizmet eden Yavuz Donat'ı çok sever ve kendisine büyük saygı duyarız' ifadelerini kullandı.

Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan isimlere de teşekkür eden Kadıoğlu, 'Sizlerle birlikte olmamıza vesile olan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yemek organizasyonunun mimarı olan akademisyen ve iletişim uzmanı Ferhat Yıldırım hocamıza da teşekkür ederim' dedi.

Taşkent'te 300'ün üzerinde Özbek çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirten Kadıoğlu, şirket ile çalışanlar arasında güçlü bir gönül bağı oluştuğunu vurgulayarak, 'Biz onları seviyoruz, onlar da bizleri seviyor. Aramızda sadece bir iş ilişkisi değil, aynı zamanda güçlü bir gönül bağı oluşmuştur' diye konuştu.

Türk şirketlerinin Özbekistan'da önemli projelere imza attığını ifade eden Kadıoğlu, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, 'Türk şirketleri Özbekistan'da çok önemli projelere imza atmış durumdadır. İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağlar her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bizler de bu gelişimin bir parçası olmaktan onur ve gurur duymaktayız' dedi.

'ÖZBEKİSTAN YATIRIM İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR'

Yemekte konuşan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Özbekistan'daki Türk yatırımlarının başarısına dikkat çekti.

Bir gün önce ASKON'un misafiri olduklarını, bugün ise TSP'nin ev sahipliğinde bir araya geldiklerini belirten Dim, 'Dün akşam ASKON'un davetlisiydik, bugün ise TSP firmasının misafiri olduk. Dünyanın dört bir yanında çok önemli projeleri hayata geçiren TSP firması başarılı çalışmalarıyla takdire şayandır. Türk şirketlerinin Özbekistan'da hemen her sektörde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine şahit olmamız bizleri son derece memnun etmiştir' dedi.

Organizasyonun gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan KGK Yaygın Medya Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım'a teşekkür eden Dim, 'Bu önemli organizasyonun mimarı olan Yaygın Medya Başkan Yardımcımız Ferhat Yıldırım'a özellikle teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

TSP Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kadıoğlu ile İstanbul'da düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldiklerini hatırlatan Dim, 'İbrahim Kadıoğlu, geleneksel iftar programımıza katılmış ve o gün bizleri Özbekistan'a davet etmişti. Bugün burada bulunmamız da o davetin bir sonucudur. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz' diye konuştu.

Özbekistan'ın yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Dim, ülkenin genç nüfusu, geniş coğrafyası ve gelişime açık yapısıyla dikkat çektiğini belirterek, 'Özbekistan büyük bir devlet ve yatırım açısından son derece önemli bir potansiyele sahip. Toprağın bol, insan kaynağının güçlü olduğu, gelişime açık bir ülke. Dün görüştüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçimiz de bu konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Heyetimizde bulunan gazeteci arkadaşlarımızın da bu hususlara değinmelerini arzu ediyorum. Burada yatırımların önü açık. Yapılan yatırımların geri dönüşleri oldukça olumlu. Özellikle Avrupa yerine Türk yatırımcılarının bu coğrafyayı daha fazla değerlendirmesi gerektiği gerçeğinin kamuoyuyla paylaşılmasının önemli olduğuna inanıyorum.' dedi.

Konuşmasının sonunda TSP Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kadıoğlu'nun yurt dışındaki programı nedeniyle organizasyona katılamadığını belirten Dim, 'İbrahim Bey'in başka bir ülkede olması sebebiyle bugün aramızda bulunamadığını öğrendim. Lütfen kendisine selam ve sevgilerimizi iletin' dedi.

TSP Genel Müdürü İsmail Kadıoğlu'na ve TSP ailesine teşekkür eden Dim, 'İsmail Kadıoğlu'na ve TSP ailesine göstermiş oldukları samimi ev sahipliği ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

YAVUZ DONAT'TAN İSMAİL KADIOĞLU'NA İMZALI KİTAP

Programda söz alan duayen gazeteci Yavuz Donat da TSP'nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının başarılarının kendisini gururlandırdığını belirten Donat, Türk girişimcilerinin kardeş ülkelerde ortaya koyduğu çalışmaların Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve uluslararası alandaki etkinliğini gösterdiğini ifade etti.

TSP Genel Müdürü İsmail Kadıoğlu'na misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Donat, günün anısına kendi imzasını taşıyan kitabını Kadıoğlu'na takdim etti.

Samimi anların yaşandığı kitap takdimi, programa katılan gazeteciler tarafından da ilgiyle takip edilirken, Türk iş dünyası ile medya camiası arasındaki dostluk ve dayanışmanın anlamlı bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Türk ve Özbek iş dünyasının temsilcileri ile medya mensuplarını bir araya getiren organizasyon, iki kardeş ülke arasındaki dostluk, ekonomik iş birliği ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sunarken, Taşkent'te kurulan dostluk sofrası Türk Dünyası'nın ortak geleceğine yönelik önemli mesajlara da sahne oldu.

TSP'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, Türk şirketlerinin Özbekistan'daki başarı hikâyelerini yerinde görme fırsatı sunarken, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik hukukunun yalnızca ekonomik ilişkilerle değil, insanî bağlar ve ortak değerlerle de güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu.