Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 25 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katılarak rozetini Erdoğan'ın elinden aldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ATO Congressium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katıldı. Partililere hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin son çeyrek asırda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, AK Parti iktidarlarının ülkeye çağ atlattığını ifade etti.

Geçmişte Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olacağını dile getirdiklerinde bunun hayal olarak görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 yıl önce tahayyül dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Reformlarımız ve sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık' dedi.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan:



'Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.' pic.twitter.com/YTRWn6xbzv — Ahmet Büyükgümüş (@abuyukgumus) June 22, 2026

Ankara'nın desteğiyle Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdüklerini vurgulayan Erdoğan, 'Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini daha ileri seviyelere taşıdık. Cumhuriyetimizin en başarılı kadrolarından biri olarak adımızı milletimizin kalbine ve tarihe nakşettirdik' ifadelerini kullandı.

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, 'Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz' diye konuştu.

Bu arada programda dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'un parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.