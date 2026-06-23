CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM yaz tatiline girmeden önce asgari ücret artışı, emekliye seyyanen zam, ehliyet affı ve üniversite affını içeren düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında vatandaşların ekonomik ve sosyal beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyasetin temel amacının insana hizmet etmek olduğunu belirten Sarıgül, siyasetçilerin parti ayrımı gözetmeksizin halkın yanında yer alması gerektiğini ifade etti. Demokrasilerde son sözün millete ait olduğunu vurgulayan Sarıgül, Meclis tatile girmeden önce toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini savundu.

TBMM'nin yaz tatili öncesinde vatandaşların beklentilerinin karşılanmadığını öne süren CHP'li Sarıgül, ehliyet affı ve üniversitelerden ilişiği kesilen öğrenciler için af düzenlemesinin gündeme alınmasını istedi. Ayrıca kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen vatandaşların yaşadığı sorunların da çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Emniyet mensuplarının özlük hakları, çalışma saatleri ve maaşlarına yönelik beklentilerine de dikkat çeken Sarıgül, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderek arttığını belirterek seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

Asgari ücretli çalışanların da gelir artışı beklediğini ifade eden Sarıgül, yüksek yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların geçim sıkıntısının derinleştiğini söyledi. Çiftçilerin de destek beklediğini kaydeden Sarıgül, hububat alım fiyatları ve tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını, ödemelerin zamanında yapılmadığını belirterek bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti. Sarıgül, Meclis'in tatile girmesinden önce toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine yönelik kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.