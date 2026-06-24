AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyaset anlayışının makam ve ikbal değil, millete hizmet üzerine kurulu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunurken, bölgesel gelişmelere ilişkin de yaptığı değerlendirmesinde, 'Bölgemize eğer barış gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin siyaset anlayışının kişisel çıkar ve makam arayışı üzerine kurulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı' ifadelerini kullandı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak görmediklerini söyleyen Erdoğan, siyaseti ülkeye hizmet etmenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmenin bir aracı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı.



İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için fırsat olarak gördük. pic.twitter.com/IKPVUpYtm1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 24, 2026

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz' dedi. Bir siyasi partinin iç meselelerinin ülke siyasetinin gündemi haline getirilmeye çalışılmasına tepki gösteren Erdoğan, 'Bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız' diye konuştu. Erdoğan, 'Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Siyasette iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın tüm kesimlerin millete karşı sorumluluk taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birinci görevimiz, ülkeye ve millete hizmettir' ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Bölgemize eğer barış gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. pic.twitter.com/F8gAAiu48g — AK Parti (@Akparti) June 24, 2026

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi sürecinde yaşananların Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kapasitesini ortaya koyduğunu savunarak, 'Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir' dedi. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de, bölgede kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgemize eğer barış gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak' diye konuştu.