Mutlak butlan kararı sonrasında yeniden CHP yönetiminde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki günlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret haberi, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik "Pişman değilim" açıklaması ve ardından gelen tepkilerin gölgesinde duyuruldu.

Siyaset gündemi, CHP kanadından gelen sürpriz bir ziyaret haberiyle hareketlendi. Katıldığı televizyon canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

"Ziyaretin Ardından Açıklamayı Hep Beraber Dinleriz"

Necdet Saraç, konuk olduğu Habertürk canlı yayınında tartışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz; Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."

Saraç, ziyaretin tam olarak hangi gün gerçekleşeceğine dair net bir tarih paylaşmadı ancak hazırlıkların sürdüğünü ve ziyaret sonrasında kamuoyuna önemli açıklamalar yapılacağını belirtti.

Ziyaret Kararının Arkasındaki "Pişman Değilim" Tartışması

Söz konusu ziyaret kararı, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve muhalefet bloğunda tansiyonu yükselten dokunulmazlık tartışmasının hemen ardından geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 2016 yılında HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının önünü açan anayasa değişikliği oylamasındaki tutumuyla ilgili konuşmuştu. "Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız, pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu’nun doğrudan "Hayır" yanıtını vermesi siyaset camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

DEM Parti'den Sert Tepki Gelmişti

Kılıçdaroğlu'nun "pişman değilim" çıkışı, başta DEM Parti olmak üzere sol muhalefet kanadında tepkiyle karşılandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV ekranlarından Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şu eleştiride bulunmuştu:

"‘Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim’ demek bir erdemdir. Hâlâ bunu savunuyor olmasını kabul etmiyoruz."

Siyaset kulislerinde, Necdet Saraç tarafından duyurulan bu ani Edirne ziyaretinin, muhalefet tabanında ve DEM Parti seçmeninde oluşan bu kırılmayı onarmaya yönelik stratejik bir hamle olduğu konuşuluyor.

CHP'de "Gözler Salı Gününe Çevrildi"

Yargı kararları doğrultusunda şekillenen yeni süreçte CHP'nin yönetim kadrosunu (A Takımı) yeniden kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu hafta salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplaması bekleniyor.

Parti içindeki bu kritik toplantılarda hem Demirtaş ziyaretinin detaylarının hem de önümüzdeki döneme ait siyasi yol haritasının masaya yatırılacağı tahmin ediliyor. Ziyaret sonrasında Edirne Cezaevi önünde ya da parti genel merkezinde yapılacak açıklamalar, muhalefetin gelecekteki ittifak dalgalanmaları açısından belirleyici bir rol oynayabilir.