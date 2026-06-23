MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında G7 Zirvesi ve AP raporunu eleştirerek Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket edeceğini belirtti. Bahçeli, ayrıca KKTC, Mavi Vatan ve yeni 'Kalkınma Vizyon Belgesi' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politikadan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, Kıbrıs ve Mavi Vatan politikalarından ekonomik kalkınma hedeflerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki gelişmelere değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'patron benim' sözünü küresel güç dengelerinin göstergesi olarak değerlendirdi. Avrupa'nın uzun süredir dile getirdiği 'stratejik özerklik' hedefinin güvenlik alanında karşılık bulamadığını savunan Bahçeli, 'Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananların Türkiye'ye ders vermeye hakkı yoktur' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KENDİ İRADESİYLE YOLUNA DEVAM EDECEK'

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin eleştirilerde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik alanları, yargısı, Kıbrıs politikası ve Mavi Vatan yaklaşımına yönelik değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO içindeki konumu, savunma sanayisindeki gelişimi, enerji yollarındaki rolü ve bölgesel etkisine dikkat çeken Bahçeli, 'Türkiye kendi yolunda, kendi aklıyla ve kendi iradesiyle yürümeye devam edecektir' dedi. Kıbrıs meselesine de değinen Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasının milli bir mesele olduğunu ifade etti.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/g4WufcOp4c — MHP (@MHP_Bilgi) June 23, 2026

MAVİ VATAN VURGUSU

Bahçeli, Doğu Akdeniz ve deniz yetki alanları konusunda Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini söyledi. Mavi Vatan politikasının Türkiye'nin denizlerdeki haklarını ifade ettiğini belirten Bahçeli, 'Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir' mesajını verdi.

ABD-İran ilişkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Bahçeli, bölgedeki diplomatik girişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, sahadaki uygulamaların belirleyici olacağını kaydetti.

Konuşmasının önemli bölümünü MHP'nin hazırladığı 'İstikrar, Ahlak ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi'ne ayıran Bahçeli, belgenin Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine yönelik bir yol haritası olduğunu söyledi.

55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratın katkılarıyla hazırlanan, 8 bölümden oluşan çalışmanın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geleceğine ilişkin öneriler içerdiğini belirten Bahçeli, kalkınma anlayışının istikrar, ahlak ve refah üzerine üç temel unsur üzerine kurulduğunu ifade etti. Bahçeli, istikrarın devlet yönetimindeki kararlılık, ahlakın ekonomik faaliyetlerde güven ve adalet, refahın ise toplumun tamamına yayılan kalkınma anlamına geldiğini dile getirdi.

'HEDEFİMİZ GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin milli imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşacağını belirterek, 'Lider ülke ve süper güç Türkiye' hedefinin altını çizdi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye'nin güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında kendi iradesiyle hareket edeceğini vurgulayarak, partisinin hazırladığı kalkınma vizyonunun Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejik bir çalışma olduğunu söyledi.