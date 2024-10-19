CHP geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Öğrenciler üniversitelerini bırakıyor” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimlerini bıraktıklarını belirtti.

Gaytancıoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle;

“Ekonomik krizden dolayı üniversite öğrencileri eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

2019-2020’de 135 bin 943 okulu bırakırken, 25 bin 185 öğrenci okulunu dondurdu.

2020-2021’de 137 bin 15 kişi okulu bıraktı, 11 bin 445 kişi okulu dondurdu.

2022-2023’de 108 bin 7 kişi okulu bıraktı, 20 bin 571 kişi kaydını dondurdu.

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2023-2024’de ise 111 bin 335 öğrenci okuldan ayrıldı, 14 bin 763 öğrenci ise kaydını dondurarak eğitimden koparıldı!”

Kaynak: igf