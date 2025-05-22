Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin misafirhanesi Sapanca’daAnadolu Otoyolu Sapanca gişelerindeyapacağı dönel kavşağı peyzaj, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi çalışmasıyla şehre giriş yapan misafirleri renkli ve estetik bir görüntüyle karşılayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin misafirhanesi Sapanca’nın güzelliğine güzellik katacak bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Sapanca ulaşımına katkı sağlamak için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoban çıkışına kazandırılan dönel kavşakta Büyükşehir tarafından peyzaj ve çevre düzenlemesi projesi başlatıldı.

GÖRSEL ZENGİNLİK SUNACAK

Sapanca’nın ilçe estetiğine değer katacak şekilde tasarlanan peyzaj projesi, doğayla uyumlu peyzaj ögeleri ve simgesel yapısıyla dikkat çekecek.

Kavşağın yeşil alanları, özel formlu bitkilerle sanatsal bir düzen içinde şekillendirecek. Doğal dokuya uyum sağlayan bu özgün peyzaj ayrıca görsel bir zenginlik sunacak.

Kavşağın merkezinde yer alan kuru havuz sistemi, suyun dinlendirici etkisini yansıtan modern bir tasarım anlayışıyla bütünleşecek.

Yeni kavşak, Sapanca’nın modern kimliğini yansıtan estetik bir odak noktası olmasının yanı sıra, şehrin en büyük turizm ilçesine gelen yerli, yabancı turist ve misafirleri görsel bir deneyimle karşılayacak. Söz konusu tasarım, ilçede yeni sembol olacak.