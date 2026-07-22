Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 28 yıldır lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine tedavi, eğitim ve sosyal desteklerin yanı sıra moral vermeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Tedavi süreci boyunca çocukların ve ailelerinin yanında olan LÖSEV, tedavileri tamamlandıktan sonra da onların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Yaz Okulu kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar yeni deneyimler kazanırken, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM KEŞFEDİYOR

Yaz Okulu planlamalarında kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla destek sağlayan kurumların ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar kültür, sanat, doğa ve eğlence dolu günler geçiriyor.

Avrupa Yakası'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar TJK Veliefendi Hipodromu'nda binicilik deneyimi yaşayarak müzeyi gezdi. Florya İstanbul Akvaryum ziyaretinde deniz altı dünyasını keşfederken, Dijital Deneyim Müzesi ve Miniatürk gezilerinde teknoloji ve kültürel mirası yakından tanıdı.

Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen matematik atölyesinde eğlenerek öğrenen çocuklar, Eyüpsultan Bağımsızlık Köyü gezisinde ise doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Yakası'nda ise çocuklar Nefes Orman İstanbul'da doğayla buluştu. Emaar Akvaryum ve Su Altı Hayvanat Bahçesi'nde su altı yaşamını keşfeden çocuklar, Fundora Eğlence Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde hem doyasıya eğlendi hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi.

Yaz Okulu programı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. LÖSEV, çocukların tedavi sonrasında da gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini yıl boyunca sürdürmeye devam ediyor.