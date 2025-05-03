Alın terleri ile çalıştıkları işyerlerine ve ekonomiye güç katan işçiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde sahne alarak sanata da değer katıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde perdeler tiyatrocu işçiler için açıldı. Tayyare Kültür Merkezi, Ekim Sanat Sahnesi ve Kafa Sanat Sahnesi’nde 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde, emekleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunan işçiler sahne alarak seyirciyle buluşacak.

Tiyatro seyircisi; Bosch, Burboya, B/S/H, Capcafe, Ford, Oyak Renault, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Tofaş ve Doca Pakkens firmalarının tiyatro gruplarının katıldığı festival boyunca, fabrikalarda tezgâh başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki festivalin açılış töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemini anlatan kısa bir gösteri sahnelendi. Daha sonra Oyak Renault işçilerinin sahnelediği ‘Zilli Zarife’ adlı oyun seyirciyle buluştu. Performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakan işçiler, oyunun sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda oyunun yönetmeni ve oyuncularına günün anısına plaket takdim edildi.

Festival boyunca tiyatro oyunlarının ücretsiz biletleri biletinial.com üzerinden temin edebiliyor.