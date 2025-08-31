Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlediği etkinliklerle kutladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103’üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı. Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen program; Kur’an-ı Kerim tilaveti, Erguvan Halk Oyunları gösterisi ve mehteran konseri ile başladı.

30 Ağustos’un bir milletin yeniden doğuşu, dirilişi ve şahlanışı olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu topraklar, zaferlerin gölgesinde büyüdü. Bu millet, bağımsızlığın sevdasıyla şahlandı. Gökyüzüne yükselen her bayrak, bu topraklarda dökülen her damla alın terinin, her damla kanın bir nişanesidir. İşte bugün Büyük Zafer’in 103. Yıl dönümünde, bu gururu, bu coşkuyu, bu onuru birlikte yaşıyoruz” dedi.

ESAT KABAKLI COŞTURDU

Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle 30 Ağustos Zaferi, “Türk Ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir.’ O gün atalarımızın yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inançla, aynı heyecanla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra sahneye çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.