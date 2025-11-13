Bursa'da Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal konularda da farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda, belediye personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Psikoloğu Şeyma Aktuğ tarafından verildi.

Programda, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin toplumsal etkileri, erken uyarı işaretleri ve kurumların müdahale mekanizmaları gibi önemli konular ele alındı.

Toplumda şiddetin her türlüsüyle mücadele etmenin sadece kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yaradır. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, personelimizden başlayarak bu konuda bilinç oluşturmayı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Her bir çalışanımızın, bu konuda duyarlı ve bilgili olması, hem hizmet kalitemizi hem de toplumdaki etkimizi güçlendirecektir' ifadelerini kullandı.