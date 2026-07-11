Allianz Trade'in her yıl hazırladığı Otomotiv Sektörü Raporu'na göre, Türkiye 2025 yılını 41,5 milyar dolarlık tarihi bir ihracat rekoru ve 1,37 milyon adetlik zirve satışla kapattı. Öte yandan raporda otomotiv sektöründe güç dengesinin Asya'ya, özellikle de Çin'e kaydığı vurgulanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyada Ticari alacak sigortası lideri Allianz Trade, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere rehberlik eden raporlarından bir yenisini daha Otomotiv Sektörü odağında hazırladı. Raporda yeni 'Made in Europe' çerçevesinin hâlen birçok belirsizlik içerdiği, bu belirsizlikten Türkiye'nin de etkilenebileceği belirtiliyor. Küresel otomotiv sektöründe güç dengesinin ise Asya'ya kaydığı vurgulanıyor.

Küresel otomotiv sektöründeki güç dengesinin hızla değiştiği belirtilen raporda, Çin'in tek başına artık dünya otomobil satışlarının yüzde 37'sini gerçekleştirdiği ve bu oranın, 2024 yılına göre 2 puan, 2019 yılına göre ise 8 puan artış anlamına geldiği belirtiliyor. Aynı dönemde Avrupa'nın küresel pazar payının yüzde 20'nin altına, Kuzey Amerika'nın payının ise yüzde 21'e gerileyerek her iki bölge için de yeni tarihi düşük seviyelere ulaştığı raporda vurgulanıyor.

Öte yandan yine Allianz Trade'in raporuna göre; küresel otomotiv pazarı 2025 yılında üst üste üçüncü kez büyüme kaydetti. Pazarın yaklaşık yüzde 5 büyüyerek, 2024 yılındaki yüzde 3'lük büyümenin de üzerine çıktığı bilgisi verilen raporda bu büyümenin lokomotifinin artık belirgin şekilde Asya'ya kaydığı belirtiliyor. Dünyanın iki büyük olgun pazarı olan Avrupa ve ABD'nin sınırlı bir performans sergilediği, Avrupa pazarı yatay seyrederken, ABD'nin yalnızca yüzde 2 büyüyebildiği de verilen bilgiler arasında bulunuyor. Öte yandan Çin pazarının yüzde 9 büyüyerek dikkat çekici bir performans ortaya koyduğunun altı çiziliyor.