Spordan eğitime, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği projelerle Yıldırım'ı gençler ve çocuklar için bir cazibe merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, ara yıl tatilinde de çocukları unutmadı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çocukların tatili dolu dolu geçirmeleri için düzenlediği 'Karne Şenliği' başladı.

Karne Şenliği'nin ilk gününde; Dede Korkut hikayeleri dinleyen, tarihi Türk obasını ziyaret edip çocuk müzikaline katılan Yıldırımlı minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında; merkezin bahçesine kurulan Türk obasını ziyaret eden çocuklar tarihle iç içe vakit geçirirken, Dede Korkut hikayeleri ile de Türk kültürünün derinliklerinde yolculuğa çıktı. Binlerce çocuğun akın ettiği etkinlik, Zebra Müzikali gösterimi ile son buldu.

BAŞKAN YALNIZ BIRAKMADI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karne Şenliği'nin ilk gününde çocukları yalnız bırakmadı. Etkinlik alanında çocuklarla buluşan Başkan Yılmaz; miniklerle yan yana Zebra Müzikali'ni izleyip, Tarihi Türk Obası'nda Dede Korkut hikayeleri dinledi.

Çocuklar için kültürel faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda yatırım yapıyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, kültürümüzle bağ kurabilecekleri ortamlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden biri. Ara tatilde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Yıldırım'da çocuklarımızı kültürle, sanatla, tarihle buluşturmaya devam edeceğiz. Karne Şenliğimiz 31 Ocak'a kadar devam edecek. Tüm çocuklarımızı Karne Şenliği'ne katılmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.