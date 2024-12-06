Bursa Yıldırım’da park halindeki bir aracın kaput bölümüne sıkışan yavru kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi üzerinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan duyarlı vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’ne haber verdi.



Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtararak Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezi’nde misafir edilen yavru kedinin tedavileri sürdüğü bilgisini veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil minik kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Havaların soğuması ve yağışların artmasının, insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kış aylarında sokak hayvanları barınacak sıcak bir nokta ararlar. Yağıştan ve soğuktan korunaklı olduğu için araçların motor kaputunun altına sığınabilirler. Özellikle sabahları araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olabilirsiniz” diye konuştu.