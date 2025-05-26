BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel durumları ve sağlık problemleri nedeniyle okullarında eğitim alamayan, yaşıtlarıyla sosyalleşme imkânı bulamayan miniklere lise öğrencileri tarafından yapılan ziyaret ve sunulan etkinliklerle çocuklar mutlu edildi. Yıldırım Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lİsesi Halkla İlişkiler Öğretmeni Şule Öztürk ve öğrencilerinin sıfır atık projesi kapsamında hazırladığı kostümler ve çeşitli hediyeler ziyarette çocuklara takdim edildi.

Proje ekibi, evlerinde eğitim alan engelli öğrencileri ziyaret ederek onlara kişiye özel palyaço performansları, müzik ve balon şekillendirme gibi aktiviteler sundu.

Özel gereksinimli çocukların yüzlerindeki mutluluk, projenin amacına ulaştığının en güzel göstergesi oldu.

HER ÇOCUK ÖZELDİR”

Proje Koordinatörü Hacer Esen, amaçlarının dezavantajlı gruplardaki çocukların hayatına dokunmak ve onlara unutulmaz anılar bırakmak olduğunu ifade ederek, engelli öğrencilerin evlerinde yaşadıkları sürpriz karşısındaki sevinçlerinin bu projenin ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını söyledi. Esen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Fevzi Özdemir'in de projeye verdiği desteğine teşekkür etti.