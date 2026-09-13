Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 30 bin güvenli konut hedefi doğrultusunda Davutkadı ve Yediselviler mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında 2. Etap inşaatına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım'ın en eski mahallelerinden olan Davutkadı ve Yediselviler'de 2 etap olarak gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, ikinci etapta da ilk kazma vuruldu.

1. Etap'ta yıkılan 86 bağımsız bölümün yerine 81 daire ve bir dükkan inşa edilirken, 196 bağımsız bölümün yıkıldığı 2. Etap'ta ise 148 daire ve 6 dükkan inşa edilecek. Toplam 22 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projenin 11 bin metrekarelik bölümü yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarından oluşuyor.

2. ETAPTA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Davutkadı- Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bölgenin çehresini değiştirecek çok önemli bir adım olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Buradaki dönüşümü hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda etap etap gerçekleştiriyoruz.

Birinci etapta çalışmalarımızın son aşamasına geldik. 2. Etap'ta da geçtiğimiz ay yıkım işlerini bitirmiştik. Şuanda 2. Etap'ta da inşaat çalışmalarımız başladı. Proje kapsamında 3 bin 925 metrekarelik bir alana çocuklarımızın neşeyle oyun oynayabileceği bir park kazandırmış olacağız. Ayrıca bölgede iki aracın zor geçtiği dar ve çıkmaz sokakların yerine 12 metrelik ulaşım arterleri oluşturacağız' diye konuştu.

'YAŞAM KALİTESİ ARTACAK'

Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşümü binaları dönüştürmekten ibaret görmediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Sosyal donatıları, yeşil alanları ve yaşam kalitesini artıran bütüncül bir planlamayı hayata geçiriyoruz.

Bölgede, dönüşüm uygulamalarını etaplar halinde planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projemiz de bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. İnşallah etap etap gerçekleştirdiğimiz bu çalışma bölgenin çehresini değiştirecek ve yaşam kalitesini yükseltecek. Bugün attığımız her adım; yarının Yıldırım'ını, evlatlarımızın güvenli geleceğini, ailelerimizin huzurlu yuvalarını inşa etmek içindir. Daha güvenli, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.