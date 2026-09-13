Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetimlerini gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Okul alışverişinde velilerin mağduriyet yaşamaması için sahaya çıkan zabıta ekipleri; iş yerlerinde fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyumu ve ürün kalitesini titizlikle denetledi. Denetimlerle hem velilerin hem de öğrencilerin güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşması hedeflendi.

ZABITA OKUL ALIŞVERİŞİ İÇİN SAHADA

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde hareketlilik artarken Büyükşehir Zabıtası da denetimlerine hız verdi. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlamak için alışverişe çıkan ailelerin güvenli ve sorunsuz bir süreç geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde kırtasiye ürünleri tek tek incelendi.

FAHİŞ FİYATLARA GEÇİT YOK

Defterden kaleme, çantadan diğer okul araç gereçlerine kadar çok sayıda ürünü mercek altına alan ekipler, özellikle fiyat etiketlerini titizlikle kontrol etti. Raf ve kasa fiyatları tek tek karşılaştırılırken, tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara karşı işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için yapılan kontrollerle velilerin bütçesinin korunması amaçlandı.

KIRTASİYE MALZEMELERİNE YAKIN TAKİP

Denetimlerin bir diğer önemli başlığı ise ürünlerin kalitesi oldu. Gün boyunca çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye malzemelerini inceleyen ekipler, standartlara uygunluk konusunda gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Böylece okul alışverişinde yalnızca fiyat değil, çocukların kullanacağı ürünlerin niteliği de zabıta ekiplerinin yakın takibine alındı.

VELİLERİN İÇİNİ RAHATLATACAK DENETİM

Kentin dört bir yanında vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir Zabıtası, okul sezonunda da aileleri yalnız bırakmıyor. Eğitim öğretim yılı öncesinde yoğunlaştırılan denetimlerle olası mağduriyetlerin daha oluşmadan önüne geçen Büyükşehir Zabıtası, tüketici haklarının korunması noktasında esnafa gerekli bilgilendirmeleri de yapıyor.