Bursa Yıldırım Belediyesi, ‘Okula Dönüş Şenlikleri’ ile hem yaza veda etti hem de çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen Okula Dönüş Şenlikleri’ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanısıra, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, aileler ve binlerce çocuk katıldı. Şenlikler kapsamında; ip atlama, çuval yarışı, halat çekme, hulahop, çember yarışı ve yumurta yarışı gibi sokak oyunlarının yanısıra, şişme oyun grupları ve sihirbaz gösterisi çocuklarla buluştu. Gönüllerince eğlenen çocuklar, sevilen sanatçı Onur Erol konseriyle de unutulmaz bir gün geçirdi.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN

Okula Dönüş Şenlikleri’nde, çocukların mutluluğuna ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün burada, yaz tatilinin neşesini son kez birlikte yaşamak, yeni eğitim dönemine umut ve heyecanla hazırlanmak için buluştuk. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Yıldırım’da çocuk olmanın bir ayrıcalık olduğunu evlatlarımıza hissettirme ve yaşatma arzusuyla çalışıyoruz. Çocuklarımızın gülüşü, bu şehrin geleceğinin en güzel müjdesidir düşüncesiyle kadim kentimiz Yıldırım’a çok sayıda çocuk dostu proje kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SPOR KENTİ

Çocuklar için çok önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz; “Molla Yegan Medresemizi, Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürdük. Burada, 6-12 yaş aralığındaki evlatlarımızı kimyadan astronomiye, uzay bilimlerinden sanat atölyelerine kadar 35 farklı branşta eğitimlerle destekliyoruz. Bu yaz, spor okullarımızda 18 farklı branşta 62 binden fazla hemşehrimizi sporla buluşturduk. 2019’dan bu yana 400 bini aşkın vatandaşımıza spor hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu yıl, Geleneksel Sokak Oyunları etkinliklerimizle 10 binden fazla çocuğumuza dokunduk” diye konuştu.

YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Yıldırım’a kattığı değerler ve ürettiği hizmetler için Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise; “Başkan Oktay Yılmaz hizmet ve projeleriyle adeta ‘belediyecilik nasıl yapılır’ dersi veriyor. Tüm Yıldırım’a, kadınlara, gençlere, çocuklara dokunacak önemli işler gerçekleştiriyor. Ben hepinizin huzurunda Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan Onur Erol çocuklara eğlence ve mutluluk dolu anlar yaşattı.